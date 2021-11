Nuova tappa del progetto itinerante “Lungo i sentieri della memoria”

Montemiletto – Il progetto itinerante “Lungo i sentieri della memoria”, promosso da Sinistra Italiana Avellino, in collaborazione con l’ANPI di Avellino e Benevento, martedì 30 novembre 2021, alle ore 18.00, farà tappa a Montemiletto presso “Ludovico il locale & Naima la Libreria“, in Piazza Umberto I, per “P di Partigiano”.

Insieme all’autore ne discuterà la storica Jessica Matteo . Modererà l’incontro Michela Ziccardi, di Sinistra Italiana Avellino.

La partecipazione è libera previa prenotazione al numero 370 13 68107 ed esibizione del “Green pass” nel rispetto degli adempimenti antipandemici previsti per legge.