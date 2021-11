Il Luogotenente C.S. Graziano Pietro

Fontanarosa – Pietro Graziano, Comandante della Stazione Carabinieri di Fontanarosa dal 31 agosto 2001 al 29 agosto 2021, è cittadino onorario del comune irpino ove ha prestato servizio per oltre 20 anni. Lo ha stabilito con propria delibera il Consiglio Comunale.

Un riconoscimento con la motivazione di “aver svolto il proprio servizio per venti anni, distinguendosi per l’umanità, la dedizione al lavoro, l’integrazione con la comunità giovanile, tale da farlo considerare un punto di riferimento per l’intera popolazione ed anche le varie amministrazioni comunali che si sono succedute”.

Presenti alla cerimonia che si è svolta ieri sera nella Sala Consiliare del Comune di Fontanarosa, i rappresentanti dell’amministrazione comunale, i Carabinieri della locale Stazione e il Capitano Domenico Signa, comandante della Compagnia di Mirabella Eclano.

Il Luogotenente C.S. Pietro Graziano, nel corso della sua carriera è stato insignito di vari riconoscimenti, sia per le capacità investigative che per il conseguimento di titoli accademici e di alta professionalità.