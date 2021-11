Un’iniziativa per accorciare le distanze fisiche, geografiche e sociali per prendersi cura della comunità

Si terrà martedì 30 novembre 2021 alle ore 11.30 nella Sala Blu del Carcere Borbonico/Museo Irpino la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa Il Pino Irpino giunta oramai alla sua ottava edizione.

Dopo l’edizione online dello scorso anno i partecipanti alla carovana di solidarietà racconteranno tutti i particolari e le novità del tour dell’Irpinia che come tornerà ad attraversare fisicamente tutti i 118 comuni d’Irpinia dal 4 all’8 dicembre al grido di #irpiniativogliobene anche quest’anno patrocinata dalla Provincia di Avellino.

Già 106, ad oggi, i comitati di accoglienza attivi in tutta la provincia dove la carovana si fermerà 7 minuti per due finalità: la prima sociale per accorciare le distanze fisiche, geografiche e sociali per prendersi cura della comunità e l’altra solidale per raccogliere beni da destinare alle famiglie bisognose.