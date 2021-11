Presso la sede dell’Associazione sita in C/da Pagliarone 8

Avellino – Dieta mediterranea, nutrienti, cibo biologico, alimenti da evitare e quelli che ci aiutano a stare meglio: di questi (e altri) argomenti se ne discuterà durante i tre appuntamenti organizzati dall’associazione.

“Oggi siamo sempre più attenti a quello che portiamo in tavola e vogliamo essere sicuri di mangiare in modo sano e naturale. Ma siamo certi di riuscirci sempre? Attraverso i tre incontri si analizzerà l’importanza del cibo sia da un punto di vista simbolico che da un punto di vista salutare. Lo faremo con dei professionisti psicologi, medici e nutrizionisti“, si legge nella nota dell’Associazione Terra Terra Avellino.

Si parte sabato 27 novembre alle ore 16.00 con l’incontro dal titolo: “Lo spazio dentro: di cosa ci nutriamo? Il cibo tra simbolismi e riflessioni” a cura della Dr.ssa Laura Mattiello, psicologa e psicoterapeuta. Il secondo incontro si terrà sabato 4 dicembre alle ore 16.00 e sarà incentrato completamente sulla Dieta mediterranea in correlazione al benessere della persona, alla prevenzione e alla celiachia. L’incontro sarà curato dalla Dr.ssa Graziella Di Grezia (Medico Radiologo), dalla Dr.ssa Katya Tarantino (Biologa nutrizionista) e dalla Dr.ssa Giulia Corrado (Biologa Nutrizionista). Il terzo incontro si svolgerà sabato 11 dicembre alle ore 16.00 e analizzerà le proprietà terapeutiche delle acque termali. Sarà tenuto dal Dott. Renato Del Monaco, Direttore Sanitario delle Terme di Fiuggi. Alla fine di ogni incontro l’ Associazione Terra Terra offrirà a tutti i partecipanti un gustoso aperitivo a km zero con gli alimenti raccolti nei propri orti.

Tutti gli incontri sono gratuiti. Per partecipare è obbligatorio prenotare al seguente indirizzo mail terraterra.avellino@gmail.com oppure tramite un messaggio facebook alla pagina dell’associazione: “Terra Terra Avellino” ed essere muniti di green pass. Gli incontri si terranno nella sede dell’associazione sita in C/da Pagliarone 8 – Avellino. Per info: 349/7823920 Carmela Cecere, presidentessa “Associazione Terra Terra”.