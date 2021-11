"Il Movimento 5 Stelle che lo pose come condizione per il voto a Ursula Von der Leyen"

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Sottosegretario all’Interno, Carlo Sibilia:

“”Il via libera del Parlamento europeo ai negoziati su norme per il #salariominimo è il punto di svolta per dar vita finalmente a un’Europa più sociale e più equa grazie al contributo decisivo del Movimento 5 Stelle che lo pose come condizione per il voto a Ursula Von der Leyen”.

È quanto scrive sui social il Sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia.”