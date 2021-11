A garanzia dei protocolli di prevenzione al Covid ai ricorda che gli studenti impossibilitati ad accedere all’aula magna parteciperanno al convegno dalla propria classe, collegandosi con apposito link

“Venerdì 26 novembre, alle ore 10, le studentesse e gli studenti dell’IPSEOA ‘Manlio Rossi-Doria’ diretto dalla professoressa Maria Teresa Cipriano si confronteranno con il maresciallo dei carabinieri Francesca Bocchino per discutere del tema: ‘La violenza sulle donne, una violazione dei diritti umani tra le più diffuse e persistenti secondo l’ONU’.

L’incontro è stato fortemente voluto dai rappresentanti d’istituto, come ricorda la studentessa Alysia Amodeo: ‘Tutti insieme abbiamo proposto un momento di riflessione perché vogliamo partecipare alle strategie di prevenzione e contrasto di un fenomeno drammatico e frequente. Per questo abbiamo invitato una persona che si sta distinguendo non solo operativamente, nell’attività investigativa e di contrasto agli odiosi e drammatici crimini di genere, ma anche in proficue azioni di informazione, necessarie a far prendere coscienza sul problema ’. Per avviare la discussione e delineare un più consapevole approccio all’incontro, tutti gli studenti si sono preventivamente riuniti in assemblee di classe monotematiche.

A garanzia dei protocolli di prevenzione al covid, la professoressa Monica Aprea (referente del team eventi) ricorda che gli studenti impossibilitati ad accedere all’aula magna parteciperanno al convegno dalla propria classe, collegandosi con apposito link.”