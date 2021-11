Vaccinazioni in Irpinia, potenziati i centri vaccinali per far fronte all’aumento degli accessi

E' possibile accedere ai centri vaccinali attivi, senza prenotazione, in modalità open day

In relazione all’aumento delle adesioni per la somministrazione della terza dose, a seguito dell’apertura a tutte le fasce di età e il contestuale accorciamento dell’intervallo per la somministrazione della dose “booster” ( da 6 a 5 mesi) introdotto con circolare ministeriale, l’Asl di Avellino ha disposto il potenziamento dei Centri Vaccinali, con l’attivazione di un numero maggiore di punti di somministrazione ogni giorno e il potenziamento dei Centri a maggiore affluenza. Pertanto, già da domani le attività dei Centri Vaccinali verranno potenziate mentre alcuni Centri Vaccinali, come Ariano Irpino Vita e Avellino Paladelmauro, saranno attivi h12 consentendo una più efficace gestione degli accessi in modalità open day.

Si ricorda che è possibile accedere ai Centri vaccinali attivi, senza prenotazione, per la somministrazione della prima dose, della terza “dose addizionale” per i soggetti trapiantati e immunocompromessi e della terza “dose booster” per tutti i cittadini che abbiamo completato il ciclo vaccinale primario a partire dai 18 anni. L’accesso avverrà in modalità open-day, nelle fasce orarie indicate.

Si ricorda che la dose booster può essere somministrata ad almeno 5 mesi dal completamento del ciclo vaccinale.

Si ricorda, inoltre, che la dose “addizionale” può essere somministrata ai soggetti, rientranti nelle categorie indicate, ad almeno 28 giorni dall’ultima dose.

«La liberalizzazione dell’accesso alla terza dose, con l’accorciamento dei tempi di attesa tra la seconda e la terza, e la ripresa degli accessi ai centri vaccinali anche di soggetti non ancora vaccinati, ha reso necessario il potenziamento dei Centri Vaccinali attivi. – afferma il Direttore Generale Maria Morgante – Ci scusiamo con l’utenza per eventuali disagi ma il repentino aumento delle adesioni alla terza dose, se da un lato ci rallegra, dall’altro impone il potenziamento delle attività dei Centri, al fine di garantire una migliore risposta all’utenza. Abbiamo fatto un lavoro enorme fino ad oggi e siamo pronti a continuare su questa strada fino a quando non avremmo garantito la terza dose a tutti i cittadini».

Giovedì 25 novembre 2021 saranno attivi i Centri Vaccinali di Avellino Paladelmauro (8.00/20.00), Ariano Irpino Vita (8.00/20.00), Bisaccia (14.00/20.00), Cervinara (14.00/20.00), Lioni (14.00/20.00), Grottaminarda (14.00/20.00), Mirabella Eclano (14.00/20.00)

Venerdì 26 novembre 2021 saranno attivi i Centri Vaccinali di Avellino Paladelmauro (8.00/14.00), Ariano Irpino Vita (8.00/20.00), Atripalda (14.00/20.00), Bisaccia (14.00/20.00), Cervinara (14.00/20.00), Lioni (14.00/20.00), Grottaminarda (8.00/20.00), Mugnano del Cardinale (14.00/20.00)

Sabato 27 novembre 2021 saranno attivi i Centri Vaccinali di Atripalda (8.00/14.00), Avellino Paladelmauro (8.00/20.00), Ariano Irpino Vita (8.00/20.00), Cervinara (14.00/20.00), Grottaminarda (14.00/20.00), Mirabella Eclano (8.00/14.00), Montella (14.00/20.00), Montoro (14.00/20.00), Moschiano (8.00/14.00), Mugnano del Cardinale (14.00/20.00)

Lunedì 29 novembre 2021 saranno attivi i Centri Vaccinali di Avellino Paladelmauro (8.00/20.00), Ariano Irpino Vita (8.00/20.00), Cervinara (14.00/20.00), Grottaminarda (14.00/20.00), Lioni (14.00/20.00), Mirabella Eclano (8.00/14.00), Montefalcione (14.00/20.00), Mugnano del Cardinale (14.00/20.00), Solofra (14.00/20.00).