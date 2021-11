L’incontro si terrà nella sala consiliare del comune sannita

Riceviamo e pubblichiamo la nota del Rotary Club Valle Telesina.

“Continua senza sosta l’attività del Rotary Club Valle Telesina guidato dal Presidente Ciro Palma. Nel quadro delle attività programmate per il mese di novembre spicca, sabato prossimo 27 novembre, la presentazione dei libri “Grazie Ameri, a te Valenti” e “60 d.D. dopo Diego” di Salvatore Biazzo.

L’appuntamento è per le ore 17,30 nella sala consiliare di Puglianello.

“Ospitare la presentazione di due opere di vicende sportive e su Diego Armando Maradona – ha dichiarato Francesco Maria Rubano, sindaco della cittadina – scritti dal noto giornalista Rai Salvatore Biazzo, è un onore che lascerà di certo una traccia indelebile nella nostra comunità. Ringrazio il presidente del Rotary Club Valle Telesina, Ciro Palma, per l’attenzione che ha voluto riservare di nuovo a Puglianello. Come tanti ammiratori del mito del calcio Maradona, sono suggestionato da questa iniziativa. Saluto con piacere anche la presenza del dottor Alfonso De Nicola, volto famoso del Napoli Calcio, oltre a rappresentare una eccellenza per il nostro comprensorio nel campo della Medicina. Sono certo che sarà un avvenimento culturale e sportivo di spessore e, per questo, ringrazio Salvatore Biazzo”.

Con queste due pubblicazioni l’autore ha voluto celebrare il Cinquantenario della nascita di 90° Minuto, partendo dal racconto delle voci dei protagonisti di “Tutto il Calcio Minuto per Minuto”, e poi narrare le emozioni generate dalla scomparsa a soli sessant’anni del più grande calciatore di tutti i tempi.

Salvatore Biazzo ha deciso di sintetizzare i due libri in un format suggestivo, perché fondato su sonori e immagini, alcuni dei quali inediti, e su aneddoti particolari quasi del tutto sconosciuti.

“Un mito era Niccolò Carosio – ha spiegato -, faceva ‘vedere’ la partita dalla radio. Per 35 anni fu la voce della Radio e della Televisione. Sulle maglie dei calciatori non c’erano i numeri, li riconosceva. Spesso sbagliava: ai radiocronisti che gli chiedevano come ovviare, diceva: fatti vedere con un bicchiere di whisky in mano. Così hai un alibi. Racconto, infine, di Maradona, che ho inseguito per il mondo. Diego il mito, il calciatore, il politico. Lui non ha interpretato il calcio, lui era il Calcio”.

All’incontro, coordinato da Sandro Tacinelli, dopo i saluti di Ciro Palma - Presidente Rotary Club Valle Telesina e di Francesco Maria Rubano – Sindaco di Puglianello, interverranno:

- Salvatore Biazzo – autore e giornalista;

- Alfonso De Nicola – Medico sportivo.

“Con grande piacere presentiamo i libri di Salvatore Biazzo, firma storica del giornalismo sportivo campano e non solo – ha precisato il Presidente Palma - e sarà una vera emozione sentire da lui tanti episodi su uno dei più grandi calciatori esistiti, il grande, Diego Armando Maradona.

“Il motto del mio anno di presidenza ‘servire per cambiare vite’ – ha aggiunto – è attuale anche in questa circostanza perché sembra che il club si allontani dal service ma è servire anche proponendo e dando opportunità di ascoltare tanti momenti di Sport, anche grazie al Dottor Alfonso De Nicola. Sarà un pomeriggio di ricordi e di confronti che arricchiranno i presenti e ringrazio il Sindaco Francesco Maria Rubano per la sua disponibilità e mi auguro che siano in tanti a partecipare“.