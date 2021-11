L'evento si terrà nella frazione Borgo del comune irpino

Riceviamo e pubblichiamo la nota della Pro Loco del Circolo San Pantaleone.

“La PRO LOCO del Circolo San Pantaleone organizza in occasione della giornata Internazionale contro la violenza sulle donne l’inaugurazione della panchina rossa, benedice il parroco di Borgo di Montoro, Don Michele Romeo. Saranno presenti il Sindaco del Comune di Montoro, l’avv. Girolamo Giaquinto, l’assessora alle Pari Opportunità, Antonietta Montanera, il presidente della Pro Loco Circolo San Pantaleone, Michele Masiello, la Pres. avv. della Commissione alle Pari Opportunità di Montoro, Valentina Musto, la vic. Ascolto Donna, Marianna Penna, la pres. dell’Associazione Il Bucaneve, sociologa, Maria Ronca, la pres. di Amdos di Montoro “Anna Vietri”, Adelina Caliano e il Pres. Michela Taiani Forum dei giovani di Montoro. A leggere poesie e testi tratti dal saggio “Quello che lo specchio non riflette”, Elvira De Maio e i ragazzi della Pro Loco. A partecipare alla serata l’artista Dorotea Virtuoso che proporrà l’opera “L’abbraccio” simbolo dell’amore in cui il noi diventa esperienza e comunione, compenetrazione, dialogo e rispetto.

In ogni contesto è un NO deciso, per dire di qui la violenza non passa. Cambiare registro. I numeri sulla violenza sono da paura, non si può morire per troppo amore.

Paese dopo paese, città dopo città, creiamo una rete solidale: Nessuno nasce schiavo, nessuno muore per mano di chi ama”.