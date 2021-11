Il Comando dei Carabinieri di Avellino in prima linea contro la violenza di genere

Bramati: "La violenza sulle donne è il peggiore dei tradimenti"

Avellino – Oggi, presso il Comando Provinciale Carabinieri di Avellino, in occasione della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne, ricorrente domani 25 novembre, è stato presentato un video al fine di sensibilizzare e informare su una tematica così delicata.

«La violenza sulle donne è un crimine odioso che tutte le porzioni della società civile devono contrastare con tutte le proprie forze. L’arma dei Carabinieri è in prima linea, per una questione di prossimità, siamo allineati a tutte le altre istituzioni dello Stato, soprattutto qui nella Provincia di Avellino - ha dichiarato il Colonnello dei Carabinieri, Luigi Bramati - Questo filmato, insieme all’iniziativa di tingere di arancione le caserme, serve principalmente a mandare questo messaggio: l’Arma dei Carabinieri, tutte le caserme, non solo di Avellino, devono essere punti di riferimento, dei luoghi sicuri a cui rivolgersi, affidando le proprie paure e vicissitudini. Il nostro intento è quello di incidere sul fenomeno criminale, investendo risorse e facendo sì che chiunque commetta reati di questo tipo venga punito».

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino è, da sempre, impegnato in prima linea a contrastare il fenomeno della violenza contro le donne che, soprattutto durante il lockdown, si è notevolmente intensificato a causa della convivenza forzata con i propri carnefici. L’invito del Comando Provinciale è sempre quello di trovare il coraggio di denunciare, di affidarsi alle istituzioni e ai centri antiviolenza, di chiedere aiuto e sostegno.

«La violenza sulle donne è il peggiore dei tradimenti; spesso la violenza di genere avviene nell’ambito intra familiare, che lo rende un fenomeno ancor più preoccupante dal punto di vista sociale e risulta essere difficile da intercettare e contrastare, proprio perché la nostra società non si è ancora del tutto adeguata alla protezione del bene primario che è la sicurezza di tutti» - ha concluso così Bramati.