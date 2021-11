Riceviamo e pubblichiamo la dichiarazione del Sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia:

«Con l’introduzione del “super green pass è intenzione del Viminale intensificare i controlli. Come per le manifestazioni, avranno un ruolo fondamentale i prefetti e i Comitati provinciali per l’Ordine e la Sicurezza pubblica. È tempo dì collaborare tutti onde evitare nuove chiusure».