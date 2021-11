Capone: "Il verde urbano, oltre ad essere un polmone, ci preserva dai cambiamenti climatici e dall’inquinamento"

Avellino – Gli Agronomi irpini scendono in campo per la Giornata Nazionale degli Alberi. Un tour nelle scuole della città e della provincia per spiegare l’importanza dell’evento. Insieme a docenti e studenti nei cortili degli edifici scolastici, questa mattina, sono stati piantati in modo simbolico dei piccoli alberi. Diversi gli istituti che hanno partecipato all’iniziativa. Gli alberi sono indispensabili per assorbire l’anidride carbonica e rilasciare ossigeno, contrastare l’inquinamento dell’aria, prevenire il dissesto idrogeologico, e proteggere la biodiversità. Le manifestazioni si sono svolte ad Avellino, Montemiletto, Mercogliano, Montefredane, Calitri, Montemarano, Castelvetere sul Calore, Volturara Irpina, Ariano, Calitri e Mugnano del Cardinale.

«Oggi si discuterà del verde, della sostenibilità, di tutto ciò che è agroalimentare di questi territori. Si è presa come occasione la festa degli alberi, il 21 novembre riunendo così l’ordine degli agronomi, che ha organizzato questo evento all’agrario, con partecipazione anche dell’ordine degli architetti ed una serie di esperti che parleranno di deforestazione e altre tematiche. Come istituto tecnico agrario sensibilizziamo i giovani a questa tematica in classe, abbiamo anche un corso di gestione ambiente e territorio, in cui i docenti fanno comprendere il rispetto per l’ambiente. Bisogna partire sempre dal basso da tematiche come la scuola, la famiglia, temi importanti per le nuove generazioni che contribuiscono a vivere in modo corretto»-ha dichiarato il preside dell’Istituto tecnico agrario, Pietro Caterini.

Presente all’incontro anche l’Agronomo Antonio Capone che ha ribadito l’importanza del “verde” in città messo in pericolo dai vari cambiamenti climatici e dall’ inquinamento:

«È un incontro assolutamente importante per la tematica che riguarda appunto il verde in tutte le sue declinazioni: dal punto di vista di piante che ci danno genere di prima necessità; in Irpinia si pensi a prodotti di eccellenza come le nocciole, le castagne, le olive, il grano; prodotti che arrivano ogni giorno sulla nostra tavola. Anche dal punto di vista delle piante per le foreste, per i boschi che rappresentano per l’Irpinia il polmone e ci preservano dai dissesti idrogeologici -ha dichiarato Capone - Un altro tema estremamente importante per la città è il verde urbano che invece, oltre ad essere un polmone, ci preserva da quelle che sono le difficoltà oggettive dei cambiamenti climatici e dell’inquinamento».

«È stato presentato il piano del verde qualche giorno fa e oggi l’assessore ci parlerà nuovamente della nuova programmazione dei piani che prevedono la riduzione dell’uso dell’uso del suolo e nello stesso tempo danno spazio agli alberi che hanno funzioni assolutamente indispensabili . Nelle città vanno messe le piante giuste nei posti giusti; non è difficile impiantare; il difficile è preservare con tutta la manutenzione che ne deriva».

Il risanamento ambientale è molto diffuso e complesso, tematica frequentemente discussa dall’Assessore Emma Buondonno: «Dobbiamo partire dal concetto di risanamento ambientale declinato nelle varie misure, sia per quanto riguarda l’aspetto dei centri delle città ed anche per le aree di margine urbano ma soprattutto saper lavorare sulla valorizzazione dei paesaggi agrari che costituiscono poi la parte principale del territorio, visti gli anni che ci vedono coinvolti nell’emergenza sanitaria. E’ necessario sicuramente rivedere tutti i paradigmi che fino ad oggi nella pianificazione urbanistica e di progettazione si sono seguiti. L’ambiente e la natura e il risanamento della qualità della vita passano assolutamente per un ambiente vivibile se integrato nelle aree verdeggianti, per quanto riguarda la biodiversità, il rispetto delle altre specie viventi che vivono in altri ambienti territoriali. Partendo da un concetto di risanamento ambientale, lavorando sulla materia dei parchi e del paesaggio si può rappresentare una grande occasione di riqualificazione delle città e del territorio»- ha concluso l’Assessore.