La domanda potrà essere effettuata entro il 30 novembre

Ad Ariano Irpino, entro il 30 novembre 2021, le famiglie in condizioni di vulnerabilità sociale possono presentare domanda per un sostegno economico una tantum.

L’Amministrazione Comunale di Ariano Irpino ha pubblicato l’Avviso, rivolto a quei nuclei familiari che, già in situazione di vulnerabilità sociale durante il lockdown per l’emergenza sanitaria da COVID-19, hanno subito ulteriori disagi, a seguito delle disposizioni relative alla Zona Rossa del Comune di Ariano Irpino, ordinanza PGR n. 17 del 15.3.2020.

Per accedere al beneficio di carattere straordinario, la situazione reddituale ISEE in corso di validità non deve essere superiore ad € 3.000,00 e si deve essere stati residenti nel Comune di Ariano Irpino fino al 15.3.2020.

L’Avviso ed il modello di domanda sono disponibili sul sito istituzionale dell’Ente www.comunediariano.it.

La domanda può essere presentata entro le ore 12,00 del 30 novembre 2021 all’Ufficio Protocollo Generale – Piazza Plebiscito, 1 – I piano, utilizzando l’apposito modello di domanda.