È prevista per domani 23 novembre dalle 14.30 alle 18.00, presso il parcheggio in Viale Unità d’Italia, la “Giornata di microchippatura gratuita”, organizzata dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con la Asl.

I partecipanti, insieme ai propri cuccioli, dovranno essere muniti di documento di riconoscimento e tessera sanitaria.

Molto soddisfatto dell’iniziativa il Sindaco Sebastiano Gaeta che nella sua nota su Facebook invita tutti a partecipare e ringrazia i medici veterinari della Asl.