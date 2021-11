Giovani selezionati grazie al bando ordinario 2020

Pubblichiamo la nota del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.

“Il 16 novembre, il Dipartimento ha avviato altri 370 operatori volontari nell’ambito dei programmi e progetti inseriti nel bando per 55.793 posti, pubblicato il 21 dicembre 2020 e successivamente integrato il 15/01/2021. I giovani saranno impegnati, di norma per 12 mesi, in progetti presentati da enti di diversa natura: enti pubblici, con particolare riferimento agli enti locali, Università, associazioni, fondazioni, cooperative senza scopi di lucro, ecc.

Questo contingente di 370 giovani avviati il 16 novembre si somma ai 215 operatori volontari che hanno assunto servizio il 21 ottobre e il 4 novembre nell’ambito di programmi e progetti afferenti alla Garanzia Giovani, nonché a coloro che hanno preso servizio con i precedenti scaglioni di partenze programmate.

Sale dunque a oltre 49.188 unità, il totale dei giovani avviati al servizio civile, per una percentuale di copertura del bando in questione che si attesta attualmente a circa 88%.

Sempre il 16 novembre 2021 sono stati avviati altri 7 operatori volontari relativi al Bando per la selezione di 756 operatori volontari da impiegare in progetti per l’accompagnamento dei grandi invalidi e dei ciechi civili, portando così a 377 gli avvii del 19 ottobre“.