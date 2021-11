Il modulo di iscrizione va presentato entro le ore 13:00 del 30 novembre 2021

Il Comune di Montella, tramite avviso, comunica che:

L’Amministrazione Comunale promuove la seconda edizione del Concorso “Il mio Presepe …in Mostra”

Il Concorso intende incoraggiare, anche presso le giovani generazioni, la tradizione dell’arte presepiale, promuovendo una MOSTRA di Presepi artigianali, da tenersi nei locali della Casa Comunale in Piazza degli Irpini

La Mostra sarà allestita a partire dall’8 dicembre 2021 e sarà visitabile fino al 6 gennaio 2021, secondo gli orari di apertura comunicati successivamente dall’Amministrazione Comunale.

Destinatari del Concorso:

Il Concorso è aperto a tutta la cittadinanza.

Possono partecipare tutti i cittadini, singoli o in gruppi (associazioni, comitati, classi di alunni).

Modalità di partecipazione:

Ogni partecipante deve presentare un modulo di iscrizione al protocollo del Comune, entro le ore 13:00 del 30 novembre 2021. I presepi che parteciperanno alla Mostra, invece, dovranno essere consegnati agli Uffici comunali entro il giorno 5 dicembre 2021.

L’allestimento del Presepe negli ambienti messi a disposizione dell’Amministrazione comunale sarà a cura dei partecipanti.

Selezione: I Presepi saranno valutati da una Commissione nominata dalla Giunta Comunale, i cui membri lavoreranno in maniera gratuita.

L’Autore (o gli Autori) del Presepe scelto dalla Giuria, riceverà un premio in denaro di euro 150,00 (centocinquanta).

Il presepe vincitore sarà esposto per un anno in una Sala della Casa Comunale o in una sede alternativa da individuare successivamente.

Tutti i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione.