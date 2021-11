Confindustria AV: “La sostenibilità come fattore di crescita”

Il Comitato Piccola Industria di Confindustria Avellino ha organizzato un incontro di approfondimento dedicato al tema della sostenibilità

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Confindustria Avellino:

“In un momento storico in cui siamo tutti chiamati ad una maggiore consapevolezza e responsabilità per dare vita ad un modello di sviluppo sostenibile in termini ambientali, economici e sociali, le imprese sono impegnate in nuove sfide.

Per questo il Comitato Piccola Industria di Confindustria Avellino ha organizzato un incontro di approfondimento dedicato al tema della sostenibilità dal titolo:

Scenari di transizione e nuove sfide per le imprese:

La sostenibilità come fattore di crescita del proprio business.

che si terrà martedì 23 novembre 2021 alle ore 15,00 presso la sede di Confindustria Avellino.

Ad introdurre l’argomento ed i relatori sarà il Presidente di Piccola Industria di Confindustria Avellino Massimo Iapicca.

In un confronto a più voci, interverranno:

Il Prof. Paolo Taticchi- Ordinario School of Management dell’Università di Londra e Membro del Comitato Bieconomia e Fiscalità Sostenibile del Ministero della Transizione Ecologica, la dott.ssa Ada Rosa Balzan, Ceo e fondatrice della società ARB Spa e Responsabile Nazionale Sostenibilità Federturismo Confindustria, il dott. Giuseppe Mario Nargi, Direttore Regionale Campania, Calabria e Sicilia Intesa Sanpaolo.

Modererà i lavori il giornalista Pierluigi Melillo. Sono inoltre previste le testimonianze di due imprenditori del territorio: Antonio Capaldo (TrenDevice Spa) e Alberto De Matteis (Elcon Megarad Spa). Al termine del dibattito sarà Emilio De Vizia, Presidente di Confindustria Avellino a concludere i lavori.

Nel corso dell’incontro si farà anche riferimento al recente Accordo di collaborazione sottoscritto tra Confindustria ed Intesa Sanpaolo dal titolo “Competitività, Innovazione, Sostenibilità”

Per accedere all’evento è richiesta l’esibizione del Green Pass.”