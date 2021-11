“Hygienic Cart”, si chiama così lo strumento che in cinque secondi elimina il 99,8% di virus e batteri dalle superfici

Sarà inaugurata sabato prossimo, 20 novembre, presso il supermercato Eurospar Femina, in Via Chianche 1 in Aiello del Sabato, la prima macchina sanificatrice per carrelli e cestelli della spesa dell’Irpinia.

“Hygienic Cart”, si chiama così lo strumento che in cinque secondi elimina il 99,8% di virus e batteri dalle superfici, adottato dai grossi marchi della grande distribuzione in Italia dall’aprile del 2020 con milioni di utenti a oggi. E’ di facile utilizzo (lo può fare anche un bambino) e sanifica integralmente i carrelli della spesa in cui mettiamo i prodotti che, successivamente, portiamo a casa.

In questo periodo di pandemia è uno splendido risultato che riveste ulteriore importanza se pensiamo che a realizzarlo è stata un’Azienda campana.