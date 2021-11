Torna nel comune ufitano la vetrina sul wedding

Dopo la pausa forzata dello scorso anno torna, nel rispetto delle norme anti-Covid, “Nozze d’Autore”, Fiera Sposi.

Due giornate di esposizione, sabato 27 e domenica 28 novembre, nella elegante cornice di Villa Kristall ad Ariano Irpino, con defilé moda finale presentato dall’attrice, showgirl e modella cubana, Adriadna Romero.

Una grande vetrina sul wedding a cura della Tordiglione Fashion Model Agency Production che anche per questa sesta edizione vede la partecipazione di circa 40 espositori legati al settore sposa e a tutto quanto ruota intorno all’organizzazione del matrimonio.

Dunque le coppie di promessi sposi sono invitate a partecipare. Per loro prevista l’estrazione di un soggiorno vacanza offerto da Ugo La Porta Viaggi di Ariano Irpino, un servizio fotografico a cura di Carmine Sgobbo di San Giorgio del Sannio ed uno sconto del 50 per cento su un abito sposo da Li Style di Lioni.

Taglio del nastro dell’evento sabato alle ore 16,00 con il Sindaco di Ariano, Enrico Franza. Fino alle 22,00 sarà possibile visitare l’esposizione dei numerosi artigiani, commercianti, piccoli e medi imprenditori, che hanno aderito all’iniziativa dando fiducia al patron Walter Tordiglione impegnato da anni in una costante opera di promozione delle eccellenze locali. Molteplici e variegate saranno le proposte per l’organizzazione del matrimonio perfetto e per l’allestimento della casa dei propri sogni: abiti da sposa, da sposo e da cerimonia per gli invitati e poi acconciatura e make up, servizio fotografico, ristorazione e catering, addobbo floreale, bomboniere, confettata, viaggio di nozze, auto da cerimonia ed anche elettrodomestici e complementi d’arredo.

Nella giornata di domenica il percorso espositivo di Nozze d’Autore, distribuito nelle eleganti sale dell’Hotel Ristorante Villa Kristall, sarà visitabile dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 22, con ingresso gratuito e sempre, rigorosamente, con Green pass.

Alle 19,00 poi lo spettacolo tra moda, musica e cabaret con la splendida madrina Adriadna Romero, divenuta popolare in Italia grazie al film di Pieraccioni “Finalmente la felicità” e protagonista di una brillante carriera tra conduzioni televisive, partecipazioni a reality e campagne pubblicitarie.

In passerella sfileranno le ultime collezioni di Alta moda sposa dell’Atelier Alisa King di Ariano Irpino, l’intimo sposa de L’Ago nel Pagliaio di Lioni, e l’inedita collezione di borse artigianali di Ausonia Cetta di Sant’Angelo dei Lombardi. Trucco e parrucco della madrina e delle modelle saranno a cura del Centro estetico Perles de Beautè di Maria Pia Grauso al Passo di Mirabella.

Tra gli ospiti la brillante violinista pop Rosanna Vastola ed il simpaticissimo cabarettista Eugenio Corsi.

Partner ufficiali di Nozze d’Autore: Dotolo Mobili di Passo di Mirabella Eclano, Elite Pasticceria di Grottaminarda ed Arti Grafiche2000 di Montella. Sponsor esterni: Autotrasporti Lo Chiatto di Calore di Mirabella, Termosud Impianti di Ariano Irpino, Impresa di costruzione Franco Natale di Nusco, Elettro Led Giannini di Montella.

Per info: 338 7714261.