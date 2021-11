Firmato questa mattina a Napoli presso gli uffici della Regione Campania

Napoli – È stato firmato questa mattina, a Napoli, presso gli uffici dell’Assessore al Turismo della Regione Campania, il protocollo d’intesa tra i comuni di Montefredane e Praiano in merito alla sperimentazione di percorsi turistici intorno alle direttrici: cultura, enogastronomia, sport, ambiente e natura.

Presenti all’atto della firma il sindaco di Montefredane, Ciro Aquino, il sindaco di Praiano, Anna Maria Caso, e l’Assessore regionale al Turismo e alla Semplificazione Amministrativa, Felice Casucci.

“E’ tempo di innovazione metodologica sia nell’azione politica che in quella amministrativa. La pandemia ci impone un cambio di passo. Bisogna avere capacità di idee e proposte. Il protocollo firmato tra il comune di Montefredane e quello di Praiano è un atto importante verso l’applicazione del Piano turismo 2021, emanato con la delibera di Giunta regionale N. 339 del 27 luglio 2021, e rappresenta la prima applicazione concreta”.

Così l’Assessore regionale al Turismo, Felice Casucci, che aggiunge: “Si tratta di un’intesa che unisce per la prima volta fascia costiera e aree interne anche in una logica di destagionalizzazione, nella quale si colloca il turismo sportivo, religioso ed enogastronomico. E’ un’opportunità sana, virtuosa e coerente con le linee strategiche tracciate dalla regione, ed in questo sentiero vanno collocati i percorsi turistici dei due comuni che si aprono anche al partenariato delle associazioni e delle imprese”, conclude.