Il 17 novembre 2021 Fontanarosa aderisce alla “Giornata mondiale della Prematurità”

Il giorno 17 novembre la facciata della Parrocchia di San Nicola Maggiore sarà illuminata di viola, in occasione della “Giornata mondiale della Prematurità” per sensibilizzare sull’importanza della ricerca e delle cure per i bambini “piuma”. Un bambino su 10 nasce pre-termine,bambini che hanno bisogno di cure speciali per poter crescere. Illuminando di viola le nostre città diamo voce alle famiglie di questi bambini affinché possano avere la possibilità di vivere una vita felice e sana.