Domenica 21 novembre dalle ore 9.15

Avellino – In occasione della Giornata Nazionale degli Alberi, si terrà anche ad Avellino la Festa degli alberi, la campagna promossa da Legambiente per la tutela del verde e del territorio.

L’appuntamento è per domenica 21 novembre dalle ore 9.15, con “Il Rione che Respira” l’iniziativa di Legambiente Avellino – Alveare che vede al centro la valorizzazione degli spazi pubblici dei quartieri del capoluogo irpino. Un tour organizzato in quattro tappe che vedrà la piantumazione di altrettanti alberelli, negli spazi verdi dei rioni. Un gesto concreto per la biodiversità, contro i mutamenti climatici e il dissesto idrogeologico.

“Mettere a dimora un nuovo albero è un gesto concreto di vita e speranza, noi vogliamo farlo partendo dai quartieri, troppo spesso dimenticati e lasciati in stato di abbandono. L’albero è il simbolo della Natura che per primo ci parla di radicamento, vita e appartenenza al territorio. Dall’ultimo report di Legambiente è emerso che Avellino è una città grigia, 74esima su 105 città e detiene il primato regionale sulle emissioni di PM10. Siamo stanchi di questi dati. Vogliamo tornare ad essere l’Irpinia Verde. Vogliamo che le persone si sentano fiere del proprio territorio e che sentano l’importanza di prendersi cura degli spazi comuni. Crediamo – afferma Legambiente Avellino – Alveare – nella cooperazione tra enti, associazioni, amministrazioni e cittadini per migliorare le nostre condizioni di vita, della nostra città, dell’aria, dei parchi e del verde pubblico, delle strade e dei quartieri. Il nostro motto è: Se le formiche si mettono insieme possono spostare un elefante, se le persone si mettono insieme possono cambiare il mondo!”.

Il Rione che respira in tappe: 9:15 Bellizzi, 10:15 Valle, 11.30 Via Imbimbo, 12.30 Rione Parco. La cittadinanza tutta è invitata a partecipare. Tutte le tappe si terranno nel pieno rispetto delle norme anticovid. L’evento è organizzato in collaborazione con: Gruppo Scout Avellino 1, Gruppo Scout Avellino 5, Gruppo Scout Avellino 6 e Roberto Picariello ai quali vanno i ringraziamenti.