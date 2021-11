Presso la sala convegni dell’Hotel de la Ville

Avellino – Di sviluppo legato alle opportunità offerte dalle nuove importanti infrastrutture che interesseranno il nostro territorio e dalle aree ZES si parlerà nell’incontro organizzato da Confindustria Avellino il 22 novembre 2021 alle ore 10.00 presso la sala convegni dell’Hotel de la Ville.

A fare gli onori di casa e ad aprire i lavori sarà il Presidente di Confindustria Avellino Emilio De Vizia, e dopo il saluto del Presidente della Provincia Domenico Biancardi, sarà il Direttore Luca Bianchi ad illustrare uno studio realizzato dallo SVIMEZ relativo alle prospettive di sviluppo della nostra Provincia.

Seguiranno gli interventi di Luca Cascone, Presidente della Commissione Trasporti della Regione Campania, Giuseppe Catalano Coordinatore della Struttura Tecnica presso il Ministero delle infrastrutture e Vera Fiorani, Amministratrice Delegata e Direttrice Generale di RFI. Modererà i lavori la giornalista del TG5 Simona Branchetti. A concludere l’incontro sarà il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale On.le Mara Carfagna.

“Il futuro delle nostre aree interne è legato allo sviluppo che saremo in grado di costruire intorno alla movimentazione sostenibile di persone e merci, ed ai finanziamenti previsti per le Zes; una occasione che il nostro territorio non può permettersi di perdere ed alla quale devono collaborare tutti gli amministratori locali”.

E’ quanto ha dichiarato il Presidente di Confindustria Avellino Emilio De Vizia.

“Abbiamo organizzato questo incontro per rappresentare al Ministro per il Sud, che nella nostra provincia vi sono grandi potenzialità e faremo appello alla sua sensibilità ed attenzione affinché, insieme agli autorevoli interlocutori presenti all’incontro, possa favorire la realizzazione delle infrastrutture che renderanno più attrattivi i nostri territori, favorendo nuova occupazione ed invertendo la tendenza allo spopolamento dei nostri comuni“, cha concluso De Vizia.