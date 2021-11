L'incontro mercoledì 17 novembre alle ore 19.00 presso il Santuario di Maria SS di Carpignano

La Giornata Mondiale della Prematurità, che ricorrerà il 17 novembre p.v., è un appuntamento annuale, celebrato a livello internazionale, con iniziative volte a sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema delle nascite premature. In questa giornata molte città del mondo e in Italia illumineranno i loro monumenti caratteristici con una luce viola, colore simbolo della prematurità.

Per il 3° anno consecutivo Rotary Avellino Est Centenario, anche quest’anno, si è fatto portavoce della campagna di sensibilizzazione verso il tema delle nascite premature promossa dalla Società Italiana di Neonatologia – SIN. Negli anni scorsi il 10% delle città italiane illuminate di viola per l’occasione erano irpine e per questo la nostra Terra ha ricevuto il plauso della Società Italiana di Neonatologia. E persino lo scorso anno la nostra martoriata terra nonostante il Covid non ha dissertato l’appuntamento. Per questo invito tutta la cittadinanza il 17 novembre 2021 ad accendere una luce viola e a partecipare all’incontro che terremo presso il Santuario di Maria SS di Carpignano alle ore 19.00.