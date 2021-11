Franza: "Sono molto soddisfatto per questa nomina di una persona per bene"

Ad Ariano Irpino è in servizio il nuovo Comandante della Polizia Municipale.

Ad Ariano Irpino il tenente colonnello Angelo Bruno è il nuovo Comandante della Polizia Municipale.

Ieri, 15 novembre 2021, a seguito del recente pensionamento del dott. Gerardo Schiavo, è stato assunto il nuovo Comandante della Polizia Municipale.

Persona con esperienza più che ventennale nei Servizi di Polizia Locale.

Nel suo curriculum è da evidenziare l’iscrizione all’Albo Regionale dei Comandanti di Polizia Locale e l’attività di docenza e formazione nelle materie di Polizia Locale.

«Mi congratulo con il nuovo Comandante, Angelo Bruno – riferisce il Sindaco Enrico Franza – e porgo, a nome mio, di tutta l’Amministrazione Comunale, del Segretario Generale, dei Dirigenti e dei dipendenti tutti, i complimenti e gli auguri più sentiti. Sono molto soddisfatto per questa nomina di una persona per bene, che saprà rendere a tutti i cittadini di Ariano Irpino un ottimo servizio, agendo sempre nell’interesse pubblico. Una persona tenace e preparata che crede nel proprio lavoro, capace di parlare alle persone, disponibile e sempre attenta al prossimo. Una persona che – al pari dei Comandanti Mario Cirillo e Gerardo Schiavo - è e sarà davvero di esempio per tutti. E’ per questo che vogliamo inviare pubblicamente ad Angelo il nostro grande in bocca al lupo, per il suo nuovo impegnativo compito.»