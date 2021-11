Così il Sottosegretario all'Interno

“Ieri (n.d.r) è scomparso prematuramente un amico, un amato membro della grande famiglia dei Vigili del Fuoco“.

È quanto afferma il Sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia, commentando la scomparsa del segretario generale del CONAPO, sindacato autonomo dei Vigili del Fuoco.

“Con Antonio Brizzi perdiamo lottatore, un vigile del fuoco che della passione e delle dedizione al lavoro e al sindacato ha fatto la cifra di tutta la sua vita. Una perdita che ci addolora profondamente“, prosegue Sibilia.

“Mercoledì sarò in Toscana per l’ultimo saluto e per portare la testimonianza della riconoscenza di tutti noi ai suoi familiari e ai suoi cari”, conclude Sibilia.