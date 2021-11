Un passo in avanti, nell’ottica di una sempre maggiore trasparenza e circolarità delle informazioni

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di INPS Avellino:

“Con il messaggio Hermes n.3897 dell’11 novembre 2021, INPS introduce un’innovazione nella gestione flussi di informazione tra le aziende iscritte e l’Istituto, tramite lo strumento dell’Uniemens.

La nuova procedura permette, infatti, la visualizzazione delle ricevute dei flussi informativi che provengono dalle aziende non solo a chi ha trasmesso i flussi, ma anche agli intermediari e agli altri soggetti a vario titolo delegati alla gestione della posizione contributiva dei lavoratori di queste aziende.

Un passo in avanti, nell’ottica di una sempre maggiore trasparenza e circolarità delle informazioni, a garanzia della semplificazione e della funzionalità dei processi di erogazione delle prestazioni INPS.

Per maggiori approfondimenti è possibile consultare l’Hermes allegato.”