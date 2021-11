Limone: "Ogni cambiamento che la società ha vissuto è stato vissuto anche dall'Arma sempre vicina al cittadino"

Avellino – È stato presentato oggi, presso il circolo della Stampa di Avellino, il nuovo libro di Emilio Limone, maresciallo dei Carabinieri effettivo all’Ufficio Stampa del Comando Generale e giornalista pubblicista.

”Sfogliando una fiamma. Storia letteraria dei Carabinieri” è il titolo del testo dell’autore avellinese. All’incontro presenti anche il Sindaco di Avellino Gianluca Festa ed il giornalista RAI Antonio Caggiano.

Il saggio ripercorre la rilevanza, le sfaccettature e il ruolo dell’Arma tra storia e letteratura, partendo dall’Ottocento ad oggi, da Verga e Collodi, passando per Sciascia e Soldati, fino a giungere agli scrittori dei nostri giorni.

Un omaggio ad un’istituzione sempre vicina ai cittadina, costantemente presente, a garanzia di ordine e legalità, in ogni epoca, in ogni piccolo o grande evento della storia italiana, dalle vicende preunitarie ai fatti quotidiani dei nostri giorni, passando per battaglie e celebrazioni, re e presidenti, tragedie e conquiste.

«La storia letteraria dell’arma va di pari passo con quella dell’Italia – ha dichiarato il maresciallo Limone – L’istituzione è nata ancor prima dell’unità d’Italia; ha 200 anni di storia e quindi ha percorso le varie vicissitudini della nostra società passando dallo Stato sabaudo al Regno d’Italia e addirittura dalla monarchia alla Repubblica. Ogni cambiamento che la società ha vissuto, giocoforza, è stato vissuto anche dall’Arma che fondamentalmente ha mantenuto sempre la stessa bella peculiarità che è quella della vicinanza al cittadino e la capillarità sul territorio in ogni piccolo e grande borgo. Quando gli scrittori decidono di dedicare una storia, che sia un giallo, un thriller o soltanto un romanzo anche rosa, e vuole indicare un’uniforme amica non ha difficoltà nello scegliere il Carabiniere che è parte fondamentale di ogni società».

Nel libro si parla di diversi personaggi dell’Arma dei Carabinieri, tra i quali spicca anche Salvo D’Acquisto, vicebrigadiere dell’Arma dei Carabinieri che sacrificò la propria vita, nel 1943, salvando un gruppo di civili durante un rastrellamento delle truppe naziste nel corso della seconda guerra mondiale: «È uno degli eroi dell’Arma dei Carabinieri al quale, all’interno del mio libro, dedico una poesia. È stato un militare che alla giovanissima età di 23 anni ha sacrificato la propria vita per salvare 22 ostaggi ingiustamente accusati di un attentato nei confronti dei nazisti. Mi va di menzionare, a questo punto, anche un nostro conterraneo spesso dimenticato, il capitano Raffaele Aversa, appartenente al Fronte Clandestino di resistenza dei Carabinieri che era un fronte militare partigiano che ha combattuto il nazifascismo ed ha avuto anche tante vittime» – ha concluso Limone.