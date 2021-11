Vinicio Capossela presenta “Eclissica”, un’eclissi poetica sul panorama irpino

Capossela: Ciò che resta è sicuro l’idea della potenza della terra

Avellino – E’ stato presentato oggi, presso il Conservatorio “Domenico Cimarosa” di Avellino, il nuovo libro di Vinicio Capossela, uno degli artisti di maggiore spicco nel panorama nazionale, cantautore, polistrumentista e scrittore.

“Eclissica” è il titolo della sua nuova opera, edita da Feltrinelli. L’evento di presentazione è stato patrocinato dall’amministrazione comunale di Avellino e ha visto la partecipazione del giornalista Francesco Raiola.

Un testo inclassificabile, fuori da ogni genere, innovativo e originale che si presenta come un vero e proprio diario di bordo dell’attività concertistica di Capossela:

«L’eclissi mi è sembrata un’ottima allegoria per parlare di questa sospensione del tempo, della quotidianità. In questo libro si sviluppano una serie di accadimenti reali che convergono in una cornice che ripercorre ciò che è stato, attraverso il ricordo» - ha dichiarato Capossela.

Un libro che rimarca l’importanza dell’Irpinia, luogo d’infanzia e di studio: «Ci tenevo a presentare il mio libro al Conservatorio Cimarosa - ha continuato il cantautore – Parte cospicua del libro è ambientata in Alta Irpinia, luogo di vari insegnamenti non solo da un punto di vista musicale. L’Irpinia è stata teatro di molte attività di questi ultimi 15 anni. Per me i luoghi irpini sono fuori dalla storia in Irpinia non posso sostenere l’esistenza di un cambiamento, proprio perché il mio interesse è rivolto verso uno studio su ciò che riguarda la terra, le “macerie delle tradizioni” e il loro rapporto con la storia».

«Ci sono dei luoghi che al di là del loro aspetto hanno una determinata e personale importanza. Mi baso su aspetti elementari, mi piace sentire, parlare il dialetto, gli anziani sempre in minoranza: abbiamo perso difatti tanti “compagni di viaggio” molti “maestri” e quindi diventa sempre più difficile spiegare cos’è un borgo ma ciò che resta è sicuro l’idea della potenza della terra» – ha concluso Capossela.