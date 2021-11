Il secondo panel europeo di cittadini si riunirà nuovamente online dal 12 al 14 novembre

Il secondo panel europeo di cittadini si riunirà nuovamente online dal 12 al 14 novembre per parlare di come rafforzare i diritti e i valori di non discriminazione, proteggere la democrazia e lo Stato di diritto, riformare l’Unione, costruire un’identità europea e potenziare la partecipazione dei cittadini all’UE.

Questo processo guidato dai cittadini è uno dei cardini dell’esercizio democratico senza precedenti rappresentato dalla Conferenza sul futuro dell’Europa. Il panel riunisce cittadini europei di diverse età ed estrazione sociale provenienti da tutta l’UE e selezionati in maniera casuale, per discutere del futuro dell’Unione. Questo fine settimana fino a 200 cittadini parteciperanno al panel “Democrazia europea/Valori e diritti, Stato di diritto, sicurezza” per proseguire le discussioni sugli argomenti individuati durante la prima sessione di settembre e avviare la preparazione di raccomandazioni concrete.

Le raccomandazioni di questo panel saranno ultimate e approvate nel corso del terzo ed ultimo ciclo di incontri che si terrà nel mese di dicembre a Firenze. Le seconde sessioni di tutti i panel europei di cittadini si terranno online questo mese.

80 rappresentanti dei panel, di cui almeno un terzo giovani di meno di 25 anni, sono membri della plenaria della Conferenza, nell’ambito della quale presentano i risultati delle discussioni dei rispettivi panel, che vengono dibattutiti con membri del Parlamento europeo, responsabili politici nazionali, Commissari europei e altri membri della plenaria provenienti dagli organi dell’UE e dalla società civile.

Venerdì e domenica pomeriggio sarà possibile seguire in diretta gli incontri del secondo panel di cittadini europei. Tutti i cittadini europei possono condividere le loro idee su come definire il nostro futuro comune esprimendosi sulla piattaforma digitale multilingue, che ad oggi ha raccolto oltre 9 500 idee da oltre 35 000 partecipanti.

Maggiori informazioni sul processo e il calendario della Conferenza sono disponibili online.