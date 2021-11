Diversi i comuni interessati

Alto Calore Servizi comunica che, causa interruzione fornitura energia elettrica all’impianto di sollevamento in Montefusco, per effettuazione lavori da parte dell’Enel, potrebbero verificarsi disfunzioni nell’erogazione idrica, per il giorno 12/11/2021 ai Comuni elencati, in particolare alle zone alte.

Di seguito i Comuni interessati: Montefusco, Chianche, Petruro Irpino, Torrioni, Tufo, Santa Paolina.