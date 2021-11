Azione continua la sua fase di strutturazione sul territorio provando a costruire un percorso di ascolto e programmazione

Avellino – Si è tenuta oggi, presso il Circolo della Stampa di Avellino, l’assemblea degli iscritti di Azione, il volto rinnovato del Movimento di Carlo Calenda.

Nel corso dell’incontro, al quale era presente anche il coordinatore regionale di Azione Antonio D’Alessio, sono stati presentati alla città di Avellino ed alla Provincia il Coordinamento di Azione con i gruppi nati in questi mesi di lungo lavoro.

Azione continua così la sua fase di strutturazione sul territorio, riportando al centro della discussione, i temi, le persone in carne ed ossa, i problemi, e provando a costruire un percorso di ascolto destinato alla elaborazione di una agenda programmatica seria e credibile.

«Il messaggio che Calenda lancia al panorama politico nazionale è un messaggio senza dubbio di novità anche nella sua semplicità perché sostanzialmente si tratta di rimettere al centro della discussione la soluzione ai problemi tramite conoscenza, professionalità e competenza. Ci muoviamo in un orizzonte politico che cerca di mettere al centro la tradizione liberale socialista riformista e nell’ambito di questo manifesto di valore intendiamo, anche in questa provincia, provare a costruire un percorso politico che miri alla realizzazione di una nuova classe dirigente finalizzata alla reale risoluzione dei problemi che attanagliano questa terra. Ci sarà un Congresso nazionale, abbiamo costituito 11 gruppi e c’è un numero cospicuo di giovani che sta aderendo a questo movimento; siamo fiduciosi».

«Il nostro percorso si fonda su alcuni elementi essenziali: la tutela delle aree interne e il tema dell’acqua e dei servizi alla cittadinanza. Sono problemi enormi e anche presenti da molto tempo. E’ ora che la gente dell’Irpinia cominci a ragionare in termini di verità e di conoscenza reale delle questioni – ha continuato Bove - Crediamo che non ci debbano essere più gestioni caratterizzate da dinamiche clientelari spiccatamente politiche come avviene in tanti enti, ma occorre un rinnovato sforzo di investimento fondato su competenze e conoscenze pertinenti ai problemi da affrontare soprattutto con riferimento alla problematica dell’acqua».

Evidente, insomma, che al centro della prospettiva di Azione si collochino una serie di fondamentali problematiche che il gruppo intende affrontare con solida serietà ed abnegazione, avendo sempre come obiettivo primario il benessere della collettività.