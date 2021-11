Avellino – Torna la rassegna “Contemporanea…mente”

Primi appuntamenti nel capoluogo irpino il 13 e 23 novembre

Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’Associazione Zenit 2000.

“Con l’autunno 2021 torna la tradizionale Rassegna CONTEMPORANEA…MENTE con la quale l’ASSOCIAZIONE ZENIT 2000 di Avellino propone all’affezionato e competente pubblico irpino il consueto sguardo alla musica classica e alle tematiche contemporanee.

La ripresa delle attività dopo il periodo più critico relativo alla Pandemia ha dato lo spunto alla ripartenza anche delle attività culturali dal vivo. In questa ottica l’ASSOCIAZIONE ZENIT 2000, per forte volontà del suo Presidente M°MASSIMO TESTA, dopo un lungo periodo di eventi un po’ in streaming e un po’ all’aperto, si rituffa nella sua tradizionale programmazione al chiuso, tornando a valorizzare i siti artistico culturali del territorio cittadino, aprendosi anche al resto della Provincia e della regione con l’ennesima programmazione di qualità.

La Rassegna CONTEMPORANEA…MENTE 2021 si lega come tutta la programmazione annuale al leitmotiv DANTE 700, con una rinnovata attenzione a compositori di cui si celebrano gli anniversari (STRAVINSKY, PIAZZOLLA) e alla musica contemporanea originale, e si sviluppa su quattro eventi concertistici distribuiti nel mese di Novembre.

Primo appuntamento, Sabato 13 Novembre alle ore 12.00, presso la CHIESA MADONNA DE LA SALETTE, Rione Parco, in Avellino. Concerto organizzato in occasione del Service dedicato allo SCREENING e PREVENZIONE gratuiti per il diabete, a cura dei LIONS CLUB della città di Avellino. In pedana il TRIO BEETHOVEN, con RAFFAELE BERTOLINI al clarinetto, SILVANO MARIA FUSCO al violoncello, RAFFAELE D’ANGELO al pianoforte. Musiche di Beethoven, Piazzolla, Morricone.

Secondo appuntamento Martedì 23 Novembre, alle ore 19.30, presso la Chiesa del Carmine in Avellino con il tradizionale LE NOTE RITROVATE dedicato alla memoria del Sisma dell’80 in Irpinia. In pedana l’ENSEMBLE ZENIT 2000, Direttore il M° MASSIMO TESTA, con la voce recitante di TINA RIGIONE per la consueta lettura tematica dantesca. Musiche di Manco, Magaletti, Geminiani.

Terzo e quarto appuntamento infine con la riproposta dell’HISTOIRE DU SOLDAT di I. STRAVINSKY, con l’ENSEMBLE ZENIT 2000, direttore M°MASSIMO TESTA, voce recitante VITO CESARO. Sarà realizzata Venerdì 26 Novembre alle ore 20.45 a BATTIPAGLIA (SA), TEATRO SOCIALE ALDO GIUFFRE’, e Sabato 27 Novembre alle ore 20,30 a CESINALI (AV), TEATRO D’EUROPA.

La Rassegna, con il patrocinio del MINISTERO DELLA CULTURA, REGIONE CAMPANIA, COMUNE DI AVELLINO, è in collaborazione con l’Associazione PER CASO SULLA PIAZZETTA di Avellino, CASTELLI d’IRPINIA®, il Sistema MED Campania, ASSOTEATRO di Battipaglia e il TEATRO D’EUROPA di CESINALI

Tutti gli eventi saranno realizzati in ottemperanza alle Normative ANTICOVID, con obbligo di Green Pass. Info e prenotazioni al 339 8226488 e 339 5880749“