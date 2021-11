Soddisfatto il Coordinatore Regione del Movimento, Giovanni Esposito

Riceviamo e pubblichiamo la nota del Coordinamento Regione Campania M.I.D. Movimento Italiano Disabili.

“Siglato il protocollo di intesa tra il Coordinamento Regione Campania del M.i.d. Movimento Italiano Disabili e l’associazione “Al centro dei ragazzi ODV” che si occupa di progetti di integrazione per soggetti disabili adulti.

Tra gli obiettivi del protocollo vi sono anche:

- impedire il sorgere e la diffusione di nuove barriere culturali e fisiche anche attraverso processi atti a fondare una cultura diffusa di pari opportunità per tutti ed inoltre stimolare e incentivare la nascita di nuovi spazi servizi e trasporti accessibili e fruibili da “tutti”;

- stimolare gli organi preposti a rafforzare la vigilanza per garantire l’osservanza della normativa esistente e promuovere lo studio di snellimento ed armonizzazione della stessa, per evitare il sorgere di nuove barriere;

- promuovere progetti atti a favorire il reinserimento delle persone affette a disabilità nel mondo del lavoro e poter partecipare senza discriminazioni alle numerose opportunità lavorative, culturali e sportive;

- organizzare in sinergia giornate di eventi e promozione dell’attività svolta per coinvolgere le Istituzioni centrali e locali, i cittadini, le forze sociali e produttive per la presa di coscienza delle problematiche di che trattasi e inoltre rappresentare “le buone pratiche”, nuovi spazi servizi e trasporti accessibili e fruibili da “tutti”;

Soddisfatto il Coordinatore Regione del Movimento Italiano Disabili Campania Giovanni Esposito che ringrazia per la fiducia la presidentessa Dottoressa Vera De Pascale auspicando di poter intraprendere presto nuove iniziative insieme“.