La domanda va presentata fino alle ore 12.00 del 30 novembre 2021

Il Comune di Montella, tramite avviso, comunica che:

Sono online le domande per richiedere i buoni spesa da utilizzare sul territorio comunale per l’acquisto di beni di prima necessità, alimentari e non.

Sono beneficiari i nuclei familiari (anche in presenza di una sola persona) residenti nel Comune di Montella, che presentino un indice ISEE in corso di validità non superiore a 7.000,00 €. Il richiedente del beneficio deve essere in possesso della cittadinanza italiana oppure del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo per i cittadini extracomunitari.

La domanda potrà essere presentata nei seguenti modi:

a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: protocollo.montella@asmepec.it;

consegnata a mano all’Ufficio Protocollo dell’ente.

Il modello di domanda può essere scaricato dal sito del comune o ritirato presso la casa comunale. Essa può essere presentata a partire dall’8 novembre 2021 ed entro e non oltre le ore 12.00 del 30 novembre 2021.

Per il bando completo clicca qui.