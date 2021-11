Prossimo appuntamento domenica 14 novembre

Dopo il rinvio di domenica scorsa, riprende CamminIrpini, il progetto di benessere psico-fisico promosso dalle ACLI di Avellino con Terrafuoco e le nuove sinergie con l’associazione “Appia ritrovata”, particolarmente interessata a sviluppare progetti di valorizzazione dei tratti irpini della “Regina Viarum”.

Con il prezioso supporto della guida abilitata Emilia Bonaventura, i soci fidelizzati e i nuovi partecipanti visiteranno, domenica 14 novembre, gli scavi archeologici dell’antica Aeclanum, il ponte di epoca romana meglio conosciuto come “Ponte rotto” e poi il Castello e il borgo e centro storico di Taurasi.

L’esperienza di cammino lento ed i percorsi sensoriali che caratterizzano l’iniziativa, oltre la parte storica e conoscitiva dei luoghi attraversati, non trascurano gli elementi di socialità e convivialità che porteranno i partecipanti a godere di tutti gli aspetti di eccellenza che caratterizzano la nostra Irpinia.

Il raduno per i partecipanti è fissato per le ore 9,00 di domenica 14 novembre presso il parcheggio Famila/Conbipel di Via Appia in Atripalda. Per info e prenotazioni alfredo.cucciniello@acli.it o avellino@acli.it o Massimo Vietri 347 1217735.