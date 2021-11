Regione Campania – Assunzione per vari profili

La CREA ricerca otto unità di personale con profilo professionale di operaio agricolo

La Regione Campania, tramite BURC n°107 del 08/11/2021 rende noto che:

Con Decreto Dirigenziale n. 13 del 29.10.2021 approva l’avviso per l’assunzione a tempo determinato al Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l’analisi dell’Economia Agraria (CREA), sede di Battipaglia, mediante avviamento a selezione ai sensi dell’art. 16 legge n. 56 del 28/02/1987 e ss.mm.ii, di otto (8) unità di personale con profilo professionale di operaio agricolo. Di cui:

Cinque (5) unità operaio agricolo specializzato cod. ISTAT 6.4.1.4.0 – 1a area II livello salariale, dei quali due (2) con “certificato di abilitazione all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari”.

Tre (3) unità di operaio agricolo generico cod. ISTAT 8.3.1.1.0.7 -3a area I livello salariale.

La procedura per la presentazione delle domande e dei relativi allegati sarà online, accessibile sul portale regionale di cliclavoro Campania all’indirizzo: https://cliclavoro.lavorocampania.it/Pagine/Login.aspx.

Per il decreto dirigenziale completo e i specifici avvisi clicca qui.