I Lupi si impongono sui pugliesi al "Partenio-Lombardi" con il risultato di 2-1

Avellino – Ritorno ai tre punti per l’Avellino Calcio, che si impone al “Partenio-Lombardi” per 2-1 sul Taranto.

Dopo un inizio blando, al 12′ arriva una ghiotta occasione per gli ospiti: punizione di Giovinco, Granata impatta di testa, palla che impatta sulla traversa. Al 30′ arriva il vantaggio dei biancoverdi: punizione dai 20 metri di Sbraga, Chiorra è battuto: 1-0. Al 34′ ancora Sbraga sugli scudi, che crossa per Bove, il quale non riesce ad impattare in rete da molto vicino. Due minuti dopo, Kanoute fa partire un tiro dalla destra, Zullo devia.

Nella ripresa, doppia occasione per gli irpini. Al 66′ punizione di Tito, respinta di Chiorra, sulla ribattuta Aloi non trova la porta. Al 77′ il raddoppio dell’Avellino: cross dalla sinistra di Tito, il neo entrato Maniero colpisce di testa e infila il portiere dei pugliesi: 2-0. Dopo qualche minuto, i rossoblù accorciano le distanze: calcio d’angolo di Giovinco, Civilleri stacca di testa e batte Forte: 2-1. Al 90′ il portiere biancoverde Forte compie un miracolo su Riccardi, salvando così il risultato.

Finisce quindi 2-1 al “Partenio-Lombardi” tra Avellino e Taranto. I Lupi salgono così a 20 punti, a -7 dal Bari capolista.

