Con nuova ordinanza n. 52/2021, il sindaco di Montecalvo Irpino, dott. Mirko Iorillo, ha disposto la sospensione didattica in presenza per le scuole di ogni ordine e grado nei giorni 8 e 9 novembre 2021 stante l’elevato numero di isolamenti domiciliari disposti dall’ Asl nei giorni scorsi a causa di probabili contagi anche tra gli studenti del plesso scolastico di via palombaro.

Pertanto, per motivi precauzionali legati ad ulteriori verifiche sanitarie e per contenere e mitigare la diffusione della malattia infettiva diffusiva COVID-19, si rende necessario sospendere temporaneamente le attività didattiche in presenza dei servizi educativi per la prima infanzia (silo nido), della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.

Resta, chiaramente, sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.