Ha preso il via, il 25 ottobre, la seconda stagione dell’evento Teen Parade Astrolav, il lavoro spiegato dagli adolescenti, in collaborazione con Inps e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Si tratta di una serie web sui temi del lavoro e della previdenza, realizzata insieme ai ragazzi di Radioimmaginaria che raccontano l’Inps a modo loro.

Le sei puntate di circa 15 minuti, andranno in onda sul Canale YouTube di Inps dal 25 ottobre al 2 novembre, alle ore 17 e svilupperanno in maniera innovativa, con tante testimonianze, musica e intrattenimento molti temi del lavoro e della previdenza.



Dalla centrale di controllo AstroLav, Luvi e Marco, a bordo di una nave di cartone esplorano una nuova dimensione, quella del lavoro per cercare di raccogliere quante più informazioni possibili sul mondo della sicurezza sul lavoro, sulla galassia Inps, sui colloqui di lavoro, sull’Isee, sul QR Code e sulla disabilità.



Canale YouTube di Inps al link:

https://www.youtube.com/c/INPSCanaleufficiale .