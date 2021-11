Così il Sottosegretario all'Interno

“La meritoria operazione condotta dall’Arma in varie regioni d’Italia ha portato alla luce una serie di abusi da parte di delinquenti che avevano truffato lo Stato e i cittadini percependo indebitamente il reddito di cittadinanza”.

È quanto afferma il Sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia.

“Tanto per cominciare, eviterei per prassi di definire questi truffatori “furbetti”: con il loro comportamento sporcano il concetto stesso che è alla base di una misura che consente a circa tre milioni di cittadini di vivere dignitosamente. Un intervento che abbiamo voluto per far fronte a delle sacche di povertà diffuse in tutto il Paese che non potevamo continuare ad ignorare“, prosegue Sibilia.

“Scovare i percettori illegali ed abusivi significa anche tutelare il diritto e la dignità di oltre un milione di famiglie bisognose, che grazie alla misura sono emerse da condizioni di povertà assoluta. Ben venga dunque il controllo – anche preventivo – sulle domande di accesso alla misura, in maniera da destinare le risorse a chi davvero ne ha bisogno”, conclude Sibilia.