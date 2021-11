Iandolo (APP): "Un'idea di Provincia che non sia soltanto in termini di partiti politici ma che guardi all'interesse dei cittadini"

Avellino – Si è tenuta oggi, presso il Circolo della Stampa di Avellino, l’assemblea convocata da alcuni consiglieri comunali in vista delle elezioni per il rinnovo del Presidente e del Consiglio della Provincia.

Oggetto di discussione la costituzione all’Ente Provincia di una coalizione progressista e alternativa che si confronti con il centrodestra, al di fuori di logiche trasformistiche e consociative che hanno caratterizzato negli ultimi anni la conduzione dell’ente.

«È la prima discussione pubblica sulle prossime elezioni provinciali: è importante capire quali sono le sensazioni, gli umori e quale è la prospettiva, ossia ciò di cui si vuole parlare - ha dichiarato il consigliere comunale di Avellino Francesco Iandolo (Avellino Prende Parte) - Al di là delle elezioni in sé la cosa importante è provare a dare un’idea di Provincia che si vuole sviluppare anche provando a fare un ragionamento trasversale che non sia soltanto in termini di partiti politici ma che guardi all’interesse dei cittadini»

Amalio Santoro, Domenico Fruncillo, Giuseppe Pedoto, Carmine, Acierno, Salvatore Sicuranza, Angelina Spinelli, Giuseppe Moricola sono i firmatari del documento che costituirà il fondamento dello schieramento di centrosinistra progressista che potrà restituire protagonismo e incisività all’azione della Provincia evitando spoliticizzazioni.

«Vedremo stasera che tipo di risposta c’è al documento che abbiamo sottoscritto. Riteniamo che sia assolutamente necessario ricostituire una dialettica politica chiave tra due fronti in virtù anche di quelle che saranno le amministrative nazionali» - ha dichiarato Giuseppe Moricola, ex sindaco di San Potito Ultra.