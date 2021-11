Fiordellisi: "Tutto ciò che è accaduto durante e dopo la pandemia finirà per peggiorare"

Oggi, presso la sede della Cgil di Avellino, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione di una serie di iniziative sulla vertenza irpina, con particolare attenzione alla questione sanitaria, che avranno luogo nei prossimi giorni.

«Abbiamo creato già delle iniziative con l’Ordine dei Medici e con quello degli Infermieri, difatti incontreremo i precari giovedì e venerdì. Partiremo proprio da Solofra, inteso come luogo simbolo dell’ultimo disfacimento della rete ospedaliera della città di Avellino- ha dichiarato Franco Fiordellisi, segretario generale di CGIL Avellino- L’obiettivo è sicuramente quello di far partecipare la popolazione, entrando nel merito, perché la vicenda della sanità è solo una parte di tutto quello che corriamo il rischio di dover affrontare a breve: c’è il rischio della finanziaria e la possibilità che dopo aver investito in infrastrutture si riscontri che non ci sono uomini e donne all’ interno per lavorarci. Dunque, tutto ciò che è accaduto durante e dopo la pandemia finirà per peggiorare».

«Servono investimenti ordinari, serve una nuova visione di utilizzo del servizio e del sistema sanitario pubblico. Quando parlo di sistema indico l’interconnessione tra i privati che non può diventare sostitutivo dell’attività pubblica. In Irpinia abbiamo più di 80mila ultra sessantacinquenni, la media delle pensioni è di 678 euro, quindi la mia domanda è: senza l’intervento del pubblico, che fine faranno queste persone?». Ha concluso così Fiordellisi