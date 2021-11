Così il Segretario Generale Cst Uil Avellino Benevento

“Solidarietà e vicinanza della UIL e del Segretario Generale Luigi Simeone ai lavoratori del Quotidiano del Sud e al Direttore G. Festa per l’inqualificabile episodio che ha visto danneggiata la sede di Avellino del giornale”.

Così in una nota il Segretario Generale Cst Uil Avellino Benevento Luigi Simeone

“Non se ne conosce la natura ma non vi è alcun bisogno di discernere sulla gravità e sulla genesi del gesto, verso un organo di informazione che in maniera libera e incondizionata, offre alla comunità occasioni di riflessioni e di confronto che sono per ogni libero cittadino “Irrinunciabili” “, conclude Simeone.