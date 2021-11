La kermesse è firmata da Ariana Monaco. Carrellata di ospiti e artisti

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato stampa:

“Manca davvero poco per la quinta edizione del Gran Galà d’Autunno organizzato dalla costumista arianese Adriana Monaco. Sabato 5 novembre, alle ore 20, presso la struttura Villa Sorriso, ad Ariano Irpino, si terrà la spettacolare kermesse dedicata al costume storico.

L’evento ritorna dopo due anni di fermo forzato a causa della pandemia e riprende nel pieno rispetto della normativa anti-Covid. Gli ospiti che parteciperanno alla serata dovranno essere rigorosamente muniti di green pass. Madrina della manifestazione è la cantante, figlia d’arte, Manuela Villa. Numerosi gli artisti invitati che si esibiranno nel corso della cerimonia che sarà condotta dalla giornalista Barbara Ciarcia, e animata dal maestro Antonio Di Chiara.

Spiccano su tutti i nomi del direttore d’orchestra di fama mondiale, Leonardo Quadrini, del soprano e docente, Ersilia Sfarzo. E ancora, saranno presenti: il sindaco di Ariano, Enrico Franza, e l’assessore Pasqualino Molinario, la pittrice e ceramista uzbeka, Aida Abdulleva, amica di Vittorio Sgarbi, lo scrittore Nicola Prebenna e la sindaca di Ginestra degli Schiavoni, Edi Barile. E inoltre: Maria Antonietta Calò, agente de Il Cantagiro per la Puglia, e il coreografo e patron di ‘Future Miss Italia’, Lucio Barrano, il regista Tony Paganelli e l’avvocato Adalgisa Ranucci, il patron del Cantagiro, Enzo De Carlo, e l’attrice Julieta Procaci. E poi: il gruppo ‘Danzando nel tempo’ diretto dal maestro Rosario Forestiere e gli attori Elena Petrosino e Franco Romano, la Miss Over per eccellenza, Pina Lambiase, l’ex sindaco di Guardia Lombardi, Vito Iuni, e la consorte, Michelina Prudente. Sempre dalla vicina Puglia prenderanno parte alla kermesse organizzata esclusivamente da Adriana Monaco: Renato Bruno presidente della Pro Loco di Montemesola, Gilberta Giangrande consigliere comunale di Torre Santa Susanna, l’avvocato Giuseppe De Sario responsabile di Legambiente a Manduria, la professoressa Filomena Chiaromonte, responsabile del premio ‘Mino Reitano, armonie fredriciane’, e Francesca Catacchio, socio fondatore dell’associazione culturale ‘Teatro Apulia’, e infine i maestri di canto: Adriano Patera, Antonella Favia, Mina Minichiello, Mirella Pugliese. Ospite d’eccezione dell’evento, giunto alla quinta edizione, sarà il presidente di Casartigiani di Avellino, Antonio Cipriano.

Sarà un’occasione unica e imperdibile per rimettere in moto l’intera filiera artigianale- ha commentato Cipriano-. Ho accolto con favore l’invito di Adriana Monaco, imprenditrice e artista versatile e dinamica. Bisogna ripartire mettendo in circolo ottimismo ed eventi di spessore, attrattori poi di scambi proficui tra l’Irpinia e le altre regioni italiane”.”