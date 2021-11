Il modulo per la domanda di adesione potrà essere scaricato dal sito internet del Comune

Il Comune di San Michele di Serino, tramite avviso, rende noto che:

È possibile inoltrare le domande di ammissione per far parte del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di San Michele di Serino.

Possono partecipare tutti i cittadini, di ambo i sessi, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, abbiano dimora preferibilmente nel Comune di San Michele di Serino, godano dei diritti civili e non abbiano subito condanne penali, e che intendano prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell’ambito della protezione civile in attività di previsione, prevenzione e soccorso, nonché attività di formazione e addestramento nella stessa materia.

L’ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda e all’accettazione della stessa da parte del Sindaco.

Il modulo per la domanda di adesione potrà essere scaricato dal sito internet del Comune www.comune.sanmichelediserino.av.it o ritirato presso l’Ufficio Protocollo in Via Roma n. 64.

Alla domanda dovrà essere inoltre allegata la seguente documentazione:

- Curriculum personale utile a valutare la preparazione posseduta;

- Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità;

- Copia di eventuali patenti, brevetti e/o attestati vari utili alla formazione del Gruppo.

- Dichiarazione di non appartenere ad altre organizzazioni di volontariato di Protezione Civile.

Le istanze andranno consegnate al Protocollo del Comune a mano oppure a mezzo mail anagrafe.comune.sanmichelediserino.avit entro le ore 12:00 del 15/11/2021.

L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del candidato, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune ove, per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi altro motivo, la richiesta non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine sopra indicato.

La presentazione della domanda e la partecipazione alla presente procedura di reclutamento implica la piena accettazione delle norme del presente avviso e quelle del regolamento, a partire dalla formazione obbligatoria e dal giudizio di idoneità sanitaria alla mansione come da normativa vigente.

L’ammissione, così come l’eventuale esclusione dal Gruppo, sarà comunicata a mezzo lettera/Email/PEC/Tel o nei modi consueti.