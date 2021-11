Nella notte ignoti avrebbero devastato la redazione del "Quotidiano del Sud - Corriere"

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di UGL Avellino:

“”Piena solidarietà al direttore Gianni Festa e alla redazione di Avellino del “Quotidiano del Sud – Corriere”. Nella notte ignoti avrebbero devastato la redazione. Un atto ignobile, un colpo al cuore alla stampa libera, seria e sempre attenta e sensibile alle problematiche del territorio. Sono certo che i giornalisti del Quotidiano non si lasceranno intimidire da un simile atto ma continueranno a fare il loro dovere per il bene della collettività: l’informazione è uno scudo per l’intera società e va tutelato”.

Così Costantinos Vassiliadis, segretario provinciale dell’Ugl Avellino.

“L’auspicio è che le Forze dell’Ordine facciano presto luce sull’accaduto”.”