Dal 4 al 7 novembre lungo il Corso Vittorio Emanuele

La quarta tappa di “Choco Italia in tour” – festival dedicato agli amanti del cibo degli dei e dei dolci – arriverà ad Avellino giovedì 4 e vi resterà fino a domenica 7 novembre.

Sempre visitabile gratuitamente, dalle ore 10 alle ore 24, è organizzato dall’Associazione Italia Eventi, con il patrocinio dell’UNOE (Unione Nazionale Organizzatori di eventi) e del Comune di Avellino, grazie al sostegno del sindaco Gianluca Festa e del vice sindaco Laura Nargi.



«Torniamo ad Avellino con il mercatino dedicato al cioccolato artigianale sul corso centrale della città, una ulteriore ed importante occasione per entrare in contatto diretto con artigiani e produttori. Continuiamo con orgoglio e determinazione a dare spazio al nostro migliore Made in Italy», commenta il presidente di Italia Eventi Giuseppe Lupo.



Le aziende del cioccolato artigianale che parteciperanno a questa tappa della terza edizione di Choco Italia in tour 2021 porteranno un carico di:

Dal Piemonte un’azienda di cioccolato artigianale di Torino.

Dalla Toscana un’azienda che produce classici cantucci, anche nella versione con cioccolato.

Dalla Campania Antiche ricette cilentane con fichi del Cilento, confetture e marmellate ed Apicoltura Mucciolo di Capaccio Paestum con miele pregiato di vari tipi e prodotti al miele.

Regina Chocolate di Angri con cioccolato di vario tipo ed alla canapa, creazioni di cioccolato con varie forme e personaggi, cioccolato Rosaria D’Amora di Sant’Egidio del Monte Albino.

Zuccardi Dolci Artigianali dell’Irpinia di Morra De Sanctis con dolci al cioccolato e mostaccioli ripieni, Choco Time di Mirabella Eclano con tavolette di cioccolato, cioccolata calda, waffel al cioccolato e cremini di vari gusti.

Cioccolato Bontà di Mirabella Eclano con cremini artigianali e scorzette al cioccolato di tanti gusti. Liquore Tentazione di San Cipriano Picentino con liquore al cioccolato, castagne, liquore alla canapa e liquori di vario tipo e Momenti Gommosi di Napoli con caramelle, lecca lecca e marshmallow.

Dalla Puglia La Casa del tarallo di Zuccardi con taralli pugliesi e dolci.

Dalla Calabria Liquirizia Calabra con liquirizia di ogni tipo, dolce e grezza, nonché panetti di liquirizia per preparare un dolce liquore alla liquirizia con un’antica ricetta calabrese. Magna Grecia con cremini artigianali di numerosi gusti da Reggio Calabria.

Dalla Sicilia Dolci Capricci Siciliani adi Catania con cioccolato, torrone croccante anche a pistacchio e cioccolato e praline, cannoli siciliani, cassate, pasta di mandorla e Cioccolato di Modica proporrà l’antica ricetta del cioccolato modicano con tavolette e cioccolatini.

Sapori di Palermo con cannoli, cassate, creme di pistacchio, pasta di mandorla anche al cioccolato, marzapane.



Choco Italia in tour è aperto tutti i giorni, dalle ore 10 alle ore 24, ad ingresso gratuito.

Si confermano partner dell’iniziativa il blogzine Rosmarinonews.it, voce autorevole per il settore food&travel, e Radio Castelluccio la quale seguirà tutte le tappe con dirette dedicate da ogni località. Le prossime tappe di CHOCO ITALIA in tour:

Dall’11 al 14 novembre ad BENEVENTO

Dal 25 al 28 novembre a CASERTA MATERA CHRISTMAS VILLAGE: