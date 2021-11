ASL Avellino – Bando per 1 infermiere pediatrico

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere prodotta esclusivaemnte tramite procedura telematica

In esecuzione della deliberazione n.1495 del 08/092021 è indetto pubblico concorso, per titoli e prova scritta, per la copertura, a tempo indeterminato e con rapporto di lavoro esclusivo, di n.1 posto di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere Pediatrico categoria “D”.

La domanda di partecipazione al concorso, redatta esclusivamente in forma telematica mediante piattaforma che verrà messa a disposizione sul sito aziendale, dovrà riportare le seguenti dichiarazioni rilasciate ai sensi del DPR n.445/2000.

Per il bando completo clicca qui.