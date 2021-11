L’Amministrazione Comunale di Ariano Irpino vuole commemorare i Caduti di tutte le Guerre, rendere omaggio alle Forze Armate

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Comune di Ariano Irpino (AV):

“L’Amministrazione Comunale di Ariano Irpino, in una sobria e allo stesso tempo solenne cerimonia, vuole commemorare i Caduti di tutte le Guerre, rendere omaggio alle Forze Armate, celebrando la Festa dell’Unità Nazionale.

Giovedì 4 novembre 2021, la Cerimonia si svolgerà alle ore 9,30 al Piano della Croce, presso il Monumento ai Caduti dove, alla presenza delle Autorità Civili e Religiose, verrà deposta la corona, sulle note dell’Inno Nazionale. Alla ricorrenza annuale si aggiunge il centenario della Traslazione del Milite Ignoto nel sacello dell’Altare della Patria di Roma.

Anche la Città di Ariano Irpino ha scelto di aderire alla proposta di ANCI – l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani- su invito del Gruppo delle Medaglie d’Oro al Valor Militare d’Italia, nel conferire la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto, scelta che riconosce in ogni luogo la paternità a quel soldato caduto in guerra che, per 100 anni, è stato volutamente ignoto e che adesso sarà Cittadino di ogni Comune d’Italia, per onorare tutti coloro che lottano per il bene comune.”